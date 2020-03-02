İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan ve 2 gündür ekiplerce aranan 95 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan ve 2 gündür ekiplerce aranan 95 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cesedi Mustafakemalpaşa merkez içme suyu deposu sınır duvarının yanında bulundu.


Bölgede araştırma yapan iki genç, fotoğraf çektikleri sırada Çırpan Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Emin Kaynak'ı fark ederek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın öldüğünü belirlerken, yapılan aramada cesedin üzerinde kimlik bulundu. Olay yerine gelen Emin Kaymaz'ın ailesi, yaşlı adamı teşhis etti. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.