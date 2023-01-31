Bursa'da kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta ve çarptığı durakta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.