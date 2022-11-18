İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da kaza anını saniye saniye kaydetti

Bursa’da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı.

Bursa'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kaza anı ise kaza yapan otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan otomobil bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan reklam panolarına çarptı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü ve arkadaşı ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza anı ise otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.