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Bursa'da kaza göz göre göre geldi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza Yalıntaş kavşağında saat 08.50 sıralarında meydana geldi. Yalıntaş'a doğru hareket halinde olan 16 EBJ 01 plakalı otomobil ile Yalıntaş'tan sanayiye dönüş yapmak isteyen 16 SF 083 plakalı araç çarpıştı.


Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçların yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açılırken kaza saniye saniye görüntülendi.

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