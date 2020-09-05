Bursa'da kaza yapan oğlunun yanına giden baba aracıyla takla attı

Bursa'da 7 yaşındaki oğluna araba çarpan baba, oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrenince aracıyla yola çıkarken kaza yaptı. Araçta bulunan ve yaralanan baba ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Huzur Caddesi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 yaşındaki oğluna araba çarptığı ve hastaneye kaldırıldığı haberi alan 16 UR 122 plakalı aracın sürücüsü baba M.B., kavşaktaki lambalara geldiği sırada kırmızı ışıkta duran araçların yanında boş duran sağ şeritten kırmızı ışıkta geçmek istedi. M.B. idaresindeki araç, bu sırada dönüş için yeşil yanan taraftan gelen M.H. yönetimindeki 16 LFS 25 plakalı otomobilin önce ön lastiğine daha sonra arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kenara savrulan otomobil önce kaldırıma çıktı sonrasında takla atarak durdu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan aracın içerisinden çıkarılan yaralı M.B. ve kızı B.B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada iki tarafında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.