İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kazada can pazarı: 2 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde Şahin marka otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Şahin marka otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Levent (40) idaresindeki 16 LT 963 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen İbrahim Tutaner'in (34) kullandığı 16 BCC 06 plakalı otomobil, İznik Çamdibi yolu Sur Önü mevkisinde çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.