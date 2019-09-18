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Bursa'da ‘Kazak' rüzgârı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Orkestra Şube Müdürlüğü farklı bir organizasyona imza attı.


Kazakistan'ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Bursalıların ilgi gösterdiği konser öncesi konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Türk dünyasının müzisyen ve bestekârlarının zengin kültürümüz sayesinde, dünya müzik hazinesine büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti. Sanatçıların hareketliliğinin kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, gerçekleştirdikleri buluşmalar ve turnelerin, çeşitli ülke sanatçıları arasındaki tecrübe alışverişine fırsatlar sunduğunu ve bu sayede gönül köprülerine yenilerini eklediklerini belirtti.

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