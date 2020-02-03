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Bursa'da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrik direğine çıkan kediyi ekipler kurtardı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrik direğine çıkan kediyi ekipler kurtardı.


Barış Mahallesi'nde yaşlı bir kadının baktığı kedi, elektrik direğine çıktı. Oldukça yüksek olan direkten inemeyen ve korkan kediyi fark eden sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tellerde elektrik olması sebebiyle durumu elektrik şirketine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kısa sürede kediyi bulunduğu yerden indirdi. Gözyaşları içerisindeki yaşlı kadın kedisinin kurtulmasına sevindi.

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