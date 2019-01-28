Bursa'da Kenan Doğulu rüzgarı

Nilüfer Belediyesi'nin Bursa'da düzenlediği 4. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nde sahne alan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, performansıyla hayranlarını coşturdu.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nin ikinci gününde sahne alan müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu ve orkestrası, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen konseri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem ile birlikte izledi.

Salonun dolduğu konserde, Kenan Doğulu, dillerden düşmeyen şarkılarını caz formlarında seslendirdi. Doğulu'nun "ihtimaller" adını verdiği konser yaklaşık iki saat sürdü. Performansıyla sanatseverlerin beğenisini kazanan Kenan Doğulu ve orkestrası, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, performansından dolayı Doğulu'ya Bursalılar adına teşekkür etti. Bozbey, "İnanılmaz bir gece yaşattınız bize yürekten teşekkür ediyorum" diyerek ünlü sanatçı Kenan Doğulu'ya Caz Tatili'ne özel hazırlanan plak hediye etti.

Kenan Doğulu da, Bozbey'i, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili gibi dev bir organizasyonu düzenledikleri için kutladı ve “İşte sanata aşık bir belediye başkanı” diyerek Bozbey'e sanata verdiği destek için teşekkür etti. Doğulu, “Nilüfer Belediyesi'ne herşeyden önce teşekkür ediyorum böylesine güzel bir organizasyona imza attığı için. Bursa'da her zaman çok iyi bir müzik dinleyicisi oldu. Nilüfer Belediyesi ile daha önce de konserler yaptık. Ne zaman gelsek tatlı bir seyirci olacağını bildiğimiz için içimiz kıpır kıpır oluyor” dedi.