Bursa'da kenevir tarlasına baskın

Bursa'da jandarma ekipleri kenevir yetiştirildiği belirlenen tarlaya baskın yaptı. 81 kök kenevir bitkisi ile bin 905 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ele geçirilip imha edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde T.G. (48) isimli şüphelinin ikametinde ve tarla olarak kullandığı arazide yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve kurutarak sattığı tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucu 81 kök kenevir bitkisi, bin 905 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.