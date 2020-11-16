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Bursa'da kiraz ağacı kasım ayında çiçek açtı

Bursa Orhangazi’ye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Eroğlu isimli vatandaşa ait bahçede bulunan kiraz ağacı, günden güne azalan hava sıcaklıklarına rağmen çiçek açtı.

Bursa Orhangazi'ye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Eroğlu isimli vatandaşa ait bahçede bulunan kiraz ağacı, günden güne azalan hava sıcaklıklarına rağmen çiçek açtı.


Normal şartlarda ilkbaharda çiçek açan ve meyve veren ağacın kasım ayında çiçek açmasına şaşıran Ahmet Eroğlu “Yıllardır ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Normal şartlarda kendi yetişme mevsiminde değişken hava sıcaklıkları nedeniyle meyve vermeyen kiraz ağacının kışın çiçek açması bizleri şaşırttı” dedi.

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