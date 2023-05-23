İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kiraz hasadı başladı

İznik’in Orhaniye ve Elbeyli köylerinde yılın ilk "kara bodur" cinsi kirazları tezgâhları süslemeye başladı.

İznik'in Orhaniye ve Elbeyli köylerinde yılın ilk "kara bodur" cinsi kirazları tezgâhları süslemeye başladı.



Kirazın kilosu 30-35 lira arasında alıcı buluyor. İznik kirazı İstanbul, Adapazarı ve Ankara'ya ve farklı illere gidiyor. Kiraz yetiştiren ve aynı zamanda tüccarlık yapan Yakup Kaplan, "Yetiştiren müstahsiller fiyattan memnun" dedi. Tüccar Kaplan bütün müstahsillere hayırlı sezonlar diledi.

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