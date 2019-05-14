Bursa'da kırmızı ışıkta dehşet anı kamerada

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçen yaşlı adama çarptı. Bursa'da ünlülere ait antika ve klasik otomobilleri tamir ve yenilemesiyle bilinen kaportacı Fahri Ak kazada hayatını kaybetti.

Olay, İstanbul yolu Beşyol Kavşağı'na yakın mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuna Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve Beşyol'daki işyerine elektrikli bisikletiyle giden 68 yaşındaki Fahri Ak (68), kendisine yeşil ışık yandığında yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedi. Bu esnada bir polis aracı ve yanında bir araç daha kırmızı ışıkta durdu. En sol şeritten hızla gelen

Tarık T., yönetimindeki 35 KG 8220 plakalı otomobil elektrikli bisikletin üzerindeki Fahri Ak'a hızla çarptı. Polislerin gözü önünde havaya uçan ve 20 metre sürüklenen Fahri Ak, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Fahri Ak'ın Bursa'da antika otomobilleri tamir ettiği ünlü isimlerin klasik otomobillerini yenilediği öğrenildi.