Bursa'da kırsal mahallelerde tankerle su taşımaya son

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle hayata geçirdiği yatırımla, yılın 12 ayı içme suyu ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığı Keles'in kırsal Haydar Mahallesi sağlıklı, kesintisiz içme suyuna kavuştu.

Arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depolarıyla Bursa'nın güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Stratejik plan doğrultusunda 17 ilçeyi içine alan yatırımlarla kentin en ücra köşelerine kadar hizmetlerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde yaşanan altyapı sorunlarını da bir bir çözüyor. Çalışmalar çerçevesinde içme suyu kaynağı olmadığı için su ihtiyacı yılın 12 ayı boyunca tankerlerle taşınarak karşılanan Keles'in kırsal Haydar Mahallesi de zorlu coğrafi şartlara rağmen sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Soruna köklü çözüm

Haydar Mahallesi'nde içme suyu sorununun çözümü için yoğun mesai harcayan BUSKİ ekipleri, mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki Akçapınar Mahallesi'nde yapılacak derin kuyu sondajı ile sorunun çözülebileceğini tespit etti. Bunun üzerine Akçapınar'da sondaj başlarken, hem Akçapınar'a hem de Haydar mahallesine su deposu inşa edildi. İki mahalle arasındaki 5 kilometrelik içme suyu hattı imalatının da tamamlanmasının ardından her iki mahalle de kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu.

Yatırıma devam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kenti daha sağlıklı bir geleceğe hazırlarken, kent merkezi veya kırsal diye bir ayrım yapmadan Bursa'yı bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi. Özellikle içme suyu gibi hayati önem taşıyan hizmetlerin ulaştırılmasına öncelik verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Daha önce Geynik, Ericek, Mazlumlar ve Osmanlar mahalleleri ile Büyükorhan'ın Piribeyler Mahallesi'nde de tankerli su taşıma dönemine son vermiştik. Haydar Mahallemiz de içme suyu sorunu yaşayan bir mahallemizdi. BUSKİ ekiplerimiz zorlu coğrafi şartlara rağmen büyük emek harcayarak bu soruna da çözüm getirdi. Artık Haydar mahallesindeki vatandaşlarımızın evlerindeki çeşmelerden de sağlıklı, kesintisiz içme suyu akacak. Hayırlı olsun" dedi.