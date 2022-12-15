Bursa'da kırsaldaki çiftçilere 20 bin fidan dağıtıldı

Bursa'da çiftçilere her yıl 1,5 milyon, dönem sonuna kadar da 5 milyon fide ile fidan dağıtmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, HAGEL marifetiyle Keles'te 590 çiftçiye 20 bin fidan dağıttı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, son dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere verdiği desteklerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Verilen fidanlardan en yüksek verimin alınabilmesi için gerekli desteği sağladıklarını söyleyen Aygül, Keles'te kaliteli üretimin artarak devam etmesini istediklerini ifade etti.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Çiftçilerden dağıtılan fidanların ‘en iyi şekilde bakılarak' verim getirir hale getirilmesini isteyen Keskin, Keles özelinde üretilen ürünlerin ihracata yönelik olmasına önem verdiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, dağıtılan 20 bin fidanın çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bu tür programların önemine dikkat çeken Beyazıt, ekonomisi tarıma dayalı olan Keles'te üretimin önemli olduğunu söyledi. Gıda ve gıdaya erişiminin her geçen gün daha da önem kazandığını anlatan Beyazıt, krizi fırsata çevirebileceklerini dile getirdi.

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL)'in, Fidan Dağıtım Töreni'nde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çiftçilik yapan vatandaşımızın iyi tarım yapabilmesi, tarlalarına ulaşabilmesi, yolların yapılması, altyapının oluşturulabilmesi, tarlaların sulanabilmesi ve kuru tarımdan sulu tarıma geçilebilmesi, göletlerin yapılması gibi birçok alanda büyükşehir belediyesi olarak projeler üretip hayata geçirdik. Kırsalda kalan mahallelerimizin hem ekonomik hem de Sosyo-Kültürel anlamda desteklenmesi, köylerdeki yaşam kalitenin artması, şehir merkezindeki imkânların mümkün olduğu kadar köylerde sunulması gerekiyor. Bu yüzden sadece fiziki anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da ürettiğimiz projeleri kırsala yayarak Bursa'mızın bütün olarak kalkınmasını sağlıyoruz” dedi.

Geçen yılın zararı karşılandı

Geçen yıl dağıtımı gerçekleştirilen badem fidanlarında, kuruma görüldüğünü belirten Aktaş, “Bugün HAGEL marifetiyle, 310 kişiye 11 bin adet ceviz fidanı, 220 kişiye 2 bin adet badem fidanı, 20 kişiye bin adet ayva fidanı, 20 kişiye 500 adet vişne fidanı, 20 kişiye de 500 adet kiraz fidanı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl dağıtılan badem fidanlarında bir kuruma tespit edilmişti. Bugün dağıttığımız fidanlara ilaveten 5 bin adet badem fidanını üreticimizin zararını karşılamak çiftçilerimize veriyoruz. Ben dağıttığımız bu fidanların, hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm çiftçi ve üreticilerimize bereketli günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından çiftçilere fidanlar teslim edildi. Program sonunda Yüksek Ziraat Mühendisi Erol Köse tarafından Başkan Aktaş'a günün anısına kilim tablo hediye edildi.