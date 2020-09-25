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Bursa'da kış spor okulları başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020-2021 Kış Spor Okulları, 8 dönem 10 branşta 3 Ekim’de başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020-2021 Kış Spor Okulları, 8 dönem 10 branşta 3 Ekim'de başlıyor.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyespor işbirliği ile düzenlenen Kış Spor okulları 3 Ekim 2020 - 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtların Fethiye Spor Kompleksi, Şahin Başol Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri ve Hüdavendigar Spor Tesislerinde alındığı, 8 ayrı dönemden oluşan 2020-2021 kış spor okullarında 5-16 yaş aralığındaki çocuklara, yüzme, okçuluk, tenis, voleybol, basketbol, cimnastik, satranç, masa tenisi, okçuluk ve bocce olmak üzere toplam 10 branşta eğitimler verilecek.


Kış Spor Okulları ile modern ve kaliteli tesisler ile spor kültürünü benimsetmek, milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, çocuklarda sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amaçlanıyor.

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