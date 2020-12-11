Bursa'da kısıtlama öncesi trafikte rekor yoğunluk

Bursa'da günde 210 bin aracın geçtiği şehrin kalbi durumundaki Acemler Kavşağı'nda kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Navigasyonlarda kızaran Acemler ve İzmir yolundaki trafik havadan görüntülenirken, trafik polisleri vatandaşların evlerine kısıtlama öncesi ulaşabilmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bursa'da 56 saatlik kısıtlama öncesi öğleden sonra şehrin bir çok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın son günü kısıtlamaya saatler kala araçlarına hücum eden vatandaşların oluşturduğu yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

Ülke genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Bursa'da trafik yoğunluğu rekor seviyeye çıktı. İzmir - İstanbul ve Ankara yollarının bağlantı noktası olan Bursa'nın kalbi durumundaki Acemler Köprülü Kavşağı'nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi Bursa'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. Bursa'da navigasyon uygulamaları kent merkezi genelinde kırmızıya dönerken Bursa - İzmir - Mudanya yolu üzerinde oluşan kuyruk havadan drone ile görüntülendi.

Günlük ortalama 210 bin aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha fazla yoğunluğun olduğu Acemler'de daha önce İzmir Yolundan Çevre yoluna dönüş koluna iki şerit ilavesi yapan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle dönüş kolunda saatte 1000 araçlık geçiş kapasitesi artışı sağladı. Çevre Yolu'ndan İzmir yoluna bağlantıda yaşanan uzun araç kuyruklarının önüne geçmek için ise Çevreyolu İzmir gidiş istikameti 1 şeritten 2 şeride çıkarılmış böylelikle Avrupa Konseyi Bulvarı üzerindeki araç kuyruklarının önüne geçilmişti.