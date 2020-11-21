İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kısıtlama sonrası sokaklar sessizliğe büründü

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın bulunduğu Kent Meydanı sessizliğe büründü.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın bulunduğu Kent Meydanı sessizliğe büründü. Bursa'nın birçok noktasında ise polis ve jandarma ekipleri tedbir ve denetimlerini arttırdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, dün akşam saat 20.00 itibari ile başladı. İçişleri Bakanlığının, Covid-19'la mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirler, saat 20.00'da sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla devam ediyor. Yasakla birlikte Bursa sokakları sessizliğe büründü. Binlerce aracın ve yayanın bulunduğu Kent Meydanı boş kaldı. Bursa'nın birçok noktasında polis ve jandarma ekipleri tedbir ve denetimlerini arttırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.