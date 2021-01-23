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Bursa'da kısıtlamada aşırı sürat sonu oluyordu

Bursa’da kısıtlama vaktinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da kısıtlama vaktinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 DT 665 plakalı aracın sürücüsü Ercan P. (29) iddiaya göre aşırı sürat sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan elektrik direğine ardından da ağaca çarptı. Araçta sıkışan Ercan P., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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