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Bursa'da kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarda oturan mahallesi sakinlerinin jandarma komutanlığı ekipleri aracını görüp kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarda oturan mahallesi sakinlerinin jandarma komutanlığı ekipleri aracını görüp kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan dolayısıyla iftarın ardından sokağa çıkan 7 mahalle sakini koyu sohbete başladılar. O sırada içlerinden biri jandarma komutanlığı ekiplerinin denetim yaptığı aracı gördüler. Aracın tepe ışıklarını fark eden şahıslar, farklı sokaklara kaçmaya başladılar.


Mahalle sakinlerinin panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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