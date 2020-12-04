İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.


İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Kentte kısıtlama öncesi uzun araç kuyrukları oluştu.


Ekipler, kısıtlama öncesi insan kalabalıklığının yoğun olduğu meydan, cadde, pazar ve çarşılarda görev aldı. Trafiğin yoğun olduğu Fomara Meydanı'nda ekipler yolları açabilmek için yoğun çaba sarfetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.