İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kız arkadaşı ile duvara çarparak kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Bursa’da virajı alamayan cip köprü duvarına çarptı.

Bursa'da virajı alamayan cip köprü duvarına çarptı. Kazada şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü ve kız arkadaşı yaralandı. Yaralı sürücü ise kız arkadaşını bırakarak kaçtı.


Kaza; 02.00 sıralarında İznik Adapazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı'ndan İznik istikametine giden 14 AG 480 plakalı cip, virajı alamayarak duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle cipte bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayşem Tuğçe G. (29) ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri cip sürücüsünü olay yerinde bulamadı. Cip kullanılmaz hale gelirken ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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