Bursa'da kızının yanında yorgun mermi isabet eden anne, hayatını kaybetti

Bursa'da akıllara durgunluk veren olayda anne 8 yaşındaki kızının yanında omuzundan vuruldu. Olay sonrası polis tarafından özel ekip kurulurken 480 güvenlik kamerası incelenmesi sonucu olay aydınlatıldı. Yorgun merminin 2 kilometre uzaklıkta bir gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan çıkan yorgun merminin isabet ettiği tespit edildi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın 2. günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekiye D. (47) 8 yaşındaki kızı ile çiçek toplamak için evden çıktı. Bir süre sonra anne Zekiye D.'ye Ergüvan sokak üzerinde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içerisinde yerde kaldı. Kızının çığlıkları sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekiye D.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Özel ekip kuruldu

Soruşturmayı derinleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zekiye D.'nin vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi nedeniyle vurulduğunu tespit etti.

Gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan çıkan yorgun merminin hedefi oldu

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde A.Ö. (62) isimli şüpheli şahsın tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.Ö.'yü evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

13 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye Ö., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 gün önce verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mermi çekirdeğinin riskli bölgede olduğu için çıkartılamadı

Mermi çekirdeğinin riskli bölgede olduğu için çıkartılamazken Zekiye Ö.nün hayatını kaybetmesinin ardından Çekirdek alınarak A.Ö.'ye ait ruhsatlı tabancası ile alınan Kriminal raporu yapıldı. Çıkan raporda mermi çekirdeğinin A.Ö.'ye ait tabancadan çıktığını tespit etti.

Yorgun mermi ile vurulmadan 1 dakika önce eski eşiyle telefonda görüşmesi kafaları karıştı

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zekiye Ö.'nün vurulma dakikasından tam 1 dakika önce eski eşiyle telefonda konuştuğunu ve telefonun bir anda kesildiği tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinden ekipler eski eşiyle ilgili herhangi şüphenin olmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri süren A.Ö. bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.