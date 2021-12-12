İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kızlar ''erkek'' yüzünden kavga ettiler

Bursa’da kızların ’’erkek’’ yüzünden saç saça baş başa kavga etme anları cep telefon kameralarına yansıdı.

Bursa'da kızların ''erkek'' yüzünden saç saça baş başa kavga etme anları cep telefon kameralarına yansıdı.


Kavga, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek yüzünden sosyal medyada tartışan kızlar konuşmak için buluştular. ''Erkek arkadaş'' nedeniyle kızlar tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar herkesin gözü önünde saç saça baş başa kavga ettiler. Çevredekiler ise olan biteni izlemekle yetindi. Daha sonra 2 grup bölgeden ayrılarak uzaklaştılar. Bu anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

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