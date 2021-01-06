İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kızların sevgili kavgası kameralara yansıdı

Bursa’da genç kızların parktaki sevgili kavgası kameralara yansıdı.

Bursa'da genç kızların parktaki sevgili kavgası kameralara yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Teoman Özalp Parkında meydana geldi. İddiaya göre bir kızın erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinir krizi geçirmesi sonucu yanına iki arkadaşını da alarak kızı parkta tek yakaladı. İkili arasındaki tartışma yerini kavgaya bırakınca diğerlerinin de katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü.


O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.