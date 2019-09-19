Bursa'da Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi ile birlikte düzenlediği kök hücre bağışı kampanyası hastane çalışanları ve vatandaşların tam desteğini aldı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi ile birlikte düzenlediği kök hücre bağışı kampanyası için hastane girişinde stant kuruldu. Kurulan stantta hem hastane çalışanları hem de hasta yakınları kan bağışında bulundu. Alınan kan örnekleri kök hücre bankasına kayıt edildi.

Kök hücrelerinin, birçok dokuda bulunan ve değişerek vücudun diğer dokularını oluşturma yeteneğine sahip bir grup hücre olduğuna dikkat çeken Aritmi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Nuri Daştan, “ Bu konuda toplumda bir farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Bu kampanyanın hastane olarak bizim için ayrıca bir önemi var” dedi. Daştan buyıl ki kampanyayı kan bağışı, kök hücre ve organ bağışı olarak yürüttüklerini belirterek kök hücre bağışı 137, kan bağışı 60, organ bağışı 30 kişi olarak gönüllü olarak yapıldı" diye konuştu.