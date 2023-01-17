Bursa'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da kolonya içen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, F.B. (55) evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içti. Bir süre geçtikten sonra B., rahatsızlanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Evine gelen sağlık ekipleri F.B.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan F.B., 2 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.