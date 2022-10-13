İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu

Bursa’da kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu.

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Panayır Deresinde meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkartılırken polis ekipleri çevrede önlem aldı.


Daha sonra araç vinç yardımıyla dereden çıkarılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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