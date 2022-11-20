Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç 5 metre yükseklikteki köprüden uçtu : 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bursa'da virajı alamayan hafif ticari araç 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu. Kazada kullanılamaz hale gelen araçta 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeniceağbat Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhsin Y.. idaresindeki 16 KLC 27 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan Sinem A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.