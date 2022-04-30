İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonun yan yattığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonun yan yattığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Bursa karayolundan İzmit istikametine giden H.K. (53) yönetimindeki 41 F 3645 plakalı kamyon, Terminal mevkiine geldiğinde sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucunda yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan kamyon yan yattı. 3 kişinin bulunduğu kamyonda sürücü hafif yaralanırken, diğer 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü H.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

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