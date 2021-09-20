İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet sulama kanalına çarptı

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarparak durabildi.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarparak durabildi.


Kaza, sabah saatlerinde İznik ilçesi yeni yapılan çevre yolunda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 16 AFZ 480 plakalı kamyonetin sürücüsü kontrolü kaybederek önce kanal taşlarına sonrasında ise su kanalına çarparak durabildi. Kazada yaralanan şoför olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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