Bursa'da kontrolden çıkan otomobil 15 metre yükseklikten dereye uçtu : 1 ölü 1 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 15 metrelik yükseklikten dereye uçtu. Feci kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Bursa-Keles yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Sevim (67) idaresindeki 16 MAB 27 plakalı Fiat marka Kartal model otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metreden dereye uçtu. Yoldan geçen bir sürücü kazayı görerek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Baki Sevim'i sıkıştığı yerden kurtararak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta yolcu olarak bulunan Baki Sevim'in eşi Zeliha Sevim (65) ise sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sevim'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.