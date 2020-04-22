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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil 3 takla atarak ters döndü

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil 3 takla atarak ters döndü.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil 3 takla atarak ters döndü. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, dün gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D. 34 AGG 922 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak 3 takla atarak devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Muhammet D. vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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