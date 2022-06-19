İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce araca sonra bir evin bahçesine uçarak zor durabildi.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce araca sonra bir evin bahçesine uçarak zor durabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bir araca çarptı sonra bir evin bahçesine uçtu. Bahçeye uçan otomobil zor durabilirken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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