İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Olay, Karacabey ilçesi Bandırma yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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