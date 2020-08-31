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Bursa'da kontrolden çıkan ticarî araç otomobile çarpıp yan yattı

Bursa’da hafif ticarî araç yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı.

Bursa'da hafif ticarî araç yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. O ânlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, öğle saatlerinde merkez Beşevler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y.'ye ait hafif ticarî araç, park halinde bulunan 16 BEC 43 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkartılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.


O anlar güvenlik kamerasında


Hafif ticarî aracın seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak park halindeki otomobile yandan çarparak takla atma ânı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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