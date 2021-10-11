Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Bursa’da bir motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bursa'da bir motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bursa-Gemlik yolunda motosikletin arkasında sürücüsüyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören vatandaşlar şaşkına döndü. Motosikletin arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi ise o ânları cep telefonu kamerayla kayıt altına aldı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.