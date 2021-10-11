Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Bursa'da bir motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Bursa-Gemlik yolunda motosikletin arkasında sürücüsüyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören vatandaşlar şaşkına döndü. Motosikletin arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi ise o ânları cep telefonu kamerayla kayıt altına aldı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.