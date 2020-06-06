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Bursa''da korku dolu anlar...4 katlı bina yangın sebebiyle boşaltıldı

Bursa’da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Apartman boşaltılırken, çevredeki binalara sıçrama riskine karşı itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Deimirtaş Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı sevk edildi.


Yangın sebebiyle bina boşaltılırken, polis ekipleri alevlerin yan binalara sıçrama ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Yangın ise havadan görüntülendi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sürüyor.

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