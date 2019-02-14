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Bursa'da korku dolu gece

Bursa’da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.


Yangın, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi Karıncadere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin oturmadığı evde yoğun yağış sonucu elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede iki katlı ahşap evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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