İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da korkutan fabrika yangını

Bursa’da baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'da baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Yangın, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baskı fabrikasının bacasından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken işçiler fabrikadan tahliye edildi. Yangın yaklaşık yarım saat müdahalenin ardından kontrol altına alındı.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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