İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da korkutan orman yangını

Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi'nde saat 15:00'de orman yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın 5 dönüm makilik alana yayıldı. Rüzgarın tesiriyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arozöz ve 1 helikopterle müdahale ediliyor. Çıkan orman yangını ekiplerin çalışmaları sayesinde kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.