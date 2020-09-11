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Bursa'da korkutan yangın

Bursa’da tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Bursa'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa söndürüldü.


Yangın, merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Kısa sürede alevlere teslim olan çiftlikten sıçrayan kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arozözler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, 6 dönüm alanın yandığı belirtildi.

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