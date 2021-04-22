İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da korkutan yangın

Bursa’da ikinci katta çıkan yangına mahalleli müdahale etti.

Bursa'da ikinci katta çıkan yangına mahalleli müdahale etti.


Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle mutfakta dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalli durumu itfaiye ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri gelmeden müdahale eden mahalleli büyük faciayı önledi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma devam başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.