Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi tarihi İshakpaşa Camii yanındaki dükkanlardan birinde yangın çıktı.

Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokakta bulunan tarihi dükkanları arasındaki nikah organizasyonları işyerinde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplere alevlere müdahale ederken, yangını diğer işyerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ettiler. Yangını gören vatandaşlar, meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.