İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da korkutan yangın

Bursa’da bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Bursa'da bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde bulunan bir evin saman deposunda meydana gelen yangın korkuttu. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu alev alan samanlarla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın, eve ve hayvanlara sıçramadan söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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