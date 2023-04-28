Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da bir işyerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Durmuş Sokak üzerinde bulunan bir işyerinden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, alevler hızla işyerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.