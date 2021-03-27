Bursa'da korkutan yangın, esnaf el birliğiyle malzemeleri dışarıya çıkardı

Bursa İnegöl'de bir mobilya ambalaj mağazasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken esnaf ise el birliğiyle malzemeleri dışarıya çıkarttı.

Edinilen bilgilere göre yangın Mahmudiye Mahallesi kalender Caddesi üzerinde bulunan mobilya ambalaj malzemeleri mağazasında meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen mağazasının en üst katında dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler üst katta çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Çevrede bulunan esnaf ise mağazada bulunan eşyaları el birliğiyle dışarıya çıkardı. 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.