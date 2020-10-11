Bursa'da korona halayına ceza

Bursa'da gelin alma sırasında sitenin bahçesinde halay çeken gelin ve damat tarafına 3 bin 250'şer lira ceza kesildi.

Bursa'da bir sitenin bahçesinde gelin alma sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada yayılarak kısa sürede tepki topladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gelin ve damat tarafına 3 bin 250'şer lira cezai işlem uyguladı. Sonrasında gelin alma töreni yazılan cezayla birlikte son buldu.