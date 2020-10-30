Bursa'da korona virüs rakamları işte böyle katlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüzde 84 artış açıkladığı Bursa'daki korona virüs rakamlarının neden arttığı ortaya çıktı. Bursa'da dün gece bir asker uğurlama töreninde korona virüs tedbirleri ve trafik kuralları hiçe sayıldı. Polisler kuru sıkı tabancasını da ateşleyen gruba adli ve idari soruşturma başlattı.

81 ilde toplu asker uğurlama törenleri yasaklanırken, Bursa'da vatani görevine gidenleri uğurlayanlar hem korona tedbirlerine hem de trafik kurallarına uymuyor. Bursa'da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri yolu trafiğe kapattı. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan gençler, '' Yolu keserek oyun oynayıp silahla ateş'' ettiler. Araç konvoyunda bayrakla donatılan otomobilin camından sarkanlar da tehlike oluşturdu.

Olay, akşam saatleri merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri yolu trafiğe kapatarak yol ortasında oyun oynamaya başladı. Ardından silahla çeşitli noktalardan ateş edilirken, sosyal mesafe ve maske kuralı alt üst edildi. Daha sonra konvoy halinde trafiğe çıkan gençler tehlikeli hareketler sergileyerek, araçlardan sarktılar. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipleri Avrupa Konseyi bulvarı üzerinde konvoyu durdurarak arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Emre K. da (20) bir adet kurusıkı tabanca bulundu. Kurusıkı tabanca bulundurmaktan yaklaşık 2 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca yaklaşık gruptan 12 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.