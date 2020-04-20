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Bursa'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 60, vaka sayısı 2 Bin 700

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldığı bir televizyon programında Bursa’daki korona virüsünden hayatını kaybedenlerin ve görülen vakaların sayısını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldığı bir televizyon programında Bursa'daki korona virüsünden hayatını kaybedenlerin ve görülen vakaların sayısını açıkladı.


Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Bununla birlikte alınan tedbirler kapsamında virüsle mücadele devam ederken diğer yandan da testler yapılmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'da bir televizyon programına görüntülü olarak katıldı. Programda virüs tedbirleri kapsamında mücadelenin devam ettiğini belirten Aktaş, '' Bursa'da 2 bin 700 korona virüs vakasının bulunurken, 60 vatandaşımızda hayatını kaybetti'' dedi.

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